La fórmula es sencilla: Barcelona gana o le abre el camino al Real Madrid

La fórmula es sencilla para el Barça: ganar en Granada, ante un equipo con la permanencia ya asegurada, le permitiría sumar 91 puntos y proclamarse campeón de la Liga 2015-2016.

En caso de no ganar en su viaje a Andalucía, el Barcelona sería campeón si el Real Madrid (87 puntos) no vence en el campo del Deportivo de La Coruña.

Para el equipo madrileño el objetivo está más complicado, ya que necesita ganar al 'Depor' en Riazor y esperar que el Barça no venza en el Nuevo Los Cármenes.

El pulso liguero se quedó con dos contendientes la pasada semana, ya que se descolgó por sorpresa el Atlético de Madrid al perder ante el descendido Levante.

"Nos merecemos ganar esta Liga, tanto por el juego que hemos desplegado como por el número de veces que hemos sido líderes. Ahora la tenemos más cerca, a un solo paso", declaró Luis Enrique Martínez, el entrenador del Barcelona, después de la goleada 5-0 ante el Espanyol en la 37ª jornada.

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró por su parte este viernes que su equipo no estará pensando en el Barcelona durante su partido en La Coruña y que él mismo sólo conocerá el resultado de los catalanes cuando finalicen sus 90 minutos en tierras gallegas.

"Nos queda una final, donde tenemos que hacer el mejor partido porque queremos sumar los tres puntos. Es lo único que tenemos en la cabeza. Lo importante es intentar ganar", afirmó.

"Será difícil porque jugamos fuera de casa. El Deportivo es un buen equipo, sabe jugar al fútbol y ante su público querrá acabar de la mejor manera. Debemos estar concentrados en lo que queremos hacer y así lo haremos, estando concentrados desde el minuto uno", añadió.

Para el Barcelona, un título liguero mitigaría la gran decepción de su eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones, su gran objetivo.

Sería su sexta Liga española en ocho años y el mejor augurio para la final de la Copa del Rey, que disputará el 22 de este mes contra el Sevilla.

El Barça ha dominado durante gran parte de la temporada e incluso estuvo invicto durante 39 partidos oficiales, de octubre a marzo, batiendo un récord en el fútbol español.

El Real Madrid ha tenido una trayectoria muy diferente y ha conseguido llegar con opciones gracias a su acelerón final.

El equipo 'merengue', eso sí, no puede olvidarse de la final de la Liga de Campeones, que disputará el sábado 28 de mayo en Milán ante el Atlético de Madrid.

El que también parte como gran favorito para el título de máximo goleador del campeonato español es el barcelonista Luis Suárez, que lleva 37 tantos, cuatro más que el portugués Cristiano Ronaldo, segundo con 33.

El uruguayo no sólo conseguiría por primera vez el 'Pichichi', sino que daría un paso más hacia la Bota de Oro a mejor goleador de los campeonatos europeos.

"Estoy contento por ayudar al equipo. Pero tanto el pichichi como la Bota de Oro si no somos campeones, si no conseguimos los objetivos grupales, a mí me da igual", afirmó el sábado el 'Pistolero' charrúa en una rueda de prensa.

"Podemos ganar dos títulos o perderlos. Tenemos que ser conscientes de que estamos en el mejor equipo del mundo y estamos obligados a ganar", avisó.

Este viernes, la 38ª jornada empezó a andar con un duelo sin trascendencia, en el que la Real Sociedad ganó 1-0 en Valencia con un gol en el descuento final de Mikel Oiarzabal.