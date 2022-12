La historia de la primera árbitra profesional de Suramérica

En 1987 Martha Liliana Toro decidió estudiar Educación Física a la Universidad Pedagógica de Tunja y nunca imaginó que se convertiría en la primera mujer en Colombia y Suramérica en pitar un primer partido en la A.



La mujer le contó al periódico El Espectador que Héctor Díaz, un juez boyacense, fue quien la motivó a inscribirse al primer curso de arbitraje para fútbol en Duitama donde tuvo un destacado rendimiento académico y era la única dama en las aulas. Tres meses después ya estaba pitando en un campeonato de aficionados.



“No me fue como esperaba, me puse muy nerviosa y sólo di el pitazo inicial, de resto no sancionaba las faltas ni nada. Así que en un momento el juez de línea lo notó, entró a la cancha, me dio el banderín para que yo hiciera su trabajo y él terminó de pitar el partido”, indicó Toro a El Espectador.



Le puede interesar: Ratifican sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo por empujón a un árbitro.



En 1998 dirigió su primer partido en la categoría B en el duelo entre Cóndor y Cooperamos Tolima, en el estadio del Olaya de Bogotá y su estreno internacional fue en el Sudamericano Femenino de Mar del Plata, Argentina, donde pitó la final entre el equipo local y Brasil.



En 1999 dirigió el primer partido en primera división, entre Atlético Bucaramanga y Deportes Quindío y desde ese día se convirtió en la primera mujer en ser jueza central en un juego de la A en Suramérica. Ese mismo año fue a su primer Mundial de la FIFA, en el campeonato femenino que se disputó en Estados Unidos.



En la actualidad, ya son 10 las jueces profesionales en Colombia.



Encuentre el articulo completo de El Espectador aquí .



Publicidad