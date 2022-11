La 'piedra' de Julio Avelino Comesaña porque Díaz no juega ante el Cali

Muy molesto se encuentra el entrenador de Junior, Julio Comesaña, con la noticia de que el atacante guajirodebe presentarse mañana a los entrenamientosComesaña tenía entre sus planes contar con Díaz para el juego crucial contra el Deportivo Cali en el Metropolitano

, pues se trata de su principal arma ofensiva. Una situación similar afronta el elenco 'azucarero', que no podrá contar con su portero titular, Camilo Vargas.

"No estoy de acuerdo con la manera, tenemos derecho a saber con tiempo este tipo de cosas para planificar. Si a mí me dicen con anticipación que Díaz se tiene que ir, me tengo que preparar porque la Selección es prioridad, pero si me dices una cosa y me la cambias, ¿en qué estamos? No importa nada, solo el partido de la Selección con Panamá. ¿Entonces para qué jugamos el campeonato?", cuestionó el técnico colombo-uruguayo en declaraciones a la prensa local.



Junior recibirá este domingo al Cali a partir de las 7:15 de la noche, en un juego decisivo para conocer el clasificado del Grupo B a la final de la Liga colombiana. El equipo 'tiburón' comparte el primer lugar con el Tolima, ambos con seis unidades, pero los 'pijaos' llevan ventaja por tener un gol de más. Les siguen Cali y Nacional con cuatro puntos.