La primera consecuencia para Cristiano Ronaldo tras la denuncia de violación

Cristiano Ronaldo se perderá los cuatro próximos partidos de Portugal, anunció este jueves su seleccionador Fernando Santos, que rechazó explicar los motivos de esta ausencia, mientras el astro luso se ve en medio de una polémica por una acusación de violación que él desmintió categóricamente.



El quíntuple Balón de Oro ya se perdió los dos partidos de septiembre, pero su entrenador dio a entender en aquel momento que su ausencia sería temporal, ya que estaba dirigida a facilitar "el proceso de adaptación" de Ronaldo a su nuevo club, la Juventus de Turín, por el que fichó procedente del Real Madrid.



Vea también: “Es un delito abominable”: Cristiano niega acusación de violación



Después de haberse perdido los partidos de comienzos de septiembre -empate a uno ante Croacia en amistoso y victoria de Portugal ante Italia 1-0 en Liga de Naciones-, el capitán de la selección lusa también se perderá los duelos ante Polonia, el 11 de octubre en Liga de Naciones, y Escocia, el día 14 en partido amistoso.



El propio jugador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol Fernando Gomes convinieron "que el jugador no estaría disponible para esta convocatoria ni para la próxima", declaró Fernando Santos en conferencia de prensa.



"No desvelaré los detalles de la conversación que mantuvimos los tres", afirmó ante los periodistas, que le preguntaban por las razones de la ausencia del delantero de 33 años.

Preguntado sobre las acusaciones de violación que pesan sobre el astro, Santos salió en su defensa. "Conozco muy bien a Cristiano Ronaldo y creo por completo en su palabra. Él no cometería nunca un crimen de ese tipo", declaró el entrenador de 63 años.







Publicidad