La realidad mía es que tengo un esguince en el tobillo derecho: Camilo Vargas

“La realidad mía es que tuve un esguince de primer grado en el tobillo derecho (…) Son decisiones del técnico, si me quiere poner o no, no me compete como jugador, lo que me compete es estar al 100 por ciento”, dijo el portero suplente de la Selección Colombia.

“Por parte de él o mía no se ha dado” dijo Vargas refiriéndose a los rumores sobre posibles diferencias con el entrenador, y agregó que “si él tiene su preferencia por otro jugador del plantel es decisión de él, lo que queda es seguir trabajando como se debe”.

Vargas aseguró que por el momento no participa de los entrenamientos, pero lo que más desea es poder ayudar al equipo ante la situación de descenso que los acosa.

“Ha sido difícil porque he querido ayudar al equipo en estos momentos en que la estamos pasando mal momento por el tema de descenso”, señaló.

“Ahora mi mente se ocupa en tratar de salir de esta situación tan difícil ayudarle al equipo a salir adelante, queremos quedarnos en primera que es lo que la gente de Argentinos quiere”, concluyó Vargas.