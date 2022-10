¿La tercera es la vencida? América busca su primera victoria en Liga

Tras cinco años en la B, el 'Diablo Rojo' buscará su primera victoria en la Liga colombiana este sábado ante el Junior de Barranquilla.

Al término del encuentro entre el América y el Tolima, que terminó 2-1 a favor de los ‘Pijaos’, el director técnico del cuadro vallecaucano, Hernán Torres, afirmó que el equipo "se dedicó a tocar, pero no a generar daño".

A propósito del difícil momento que enfrenta el combinado escarlata con el tema del descenso, Torres afirmó sentirse "preocuado".

“Claro que me preocupa el descenso, si ganan los que están en disputa con nosotros ¿cómo no me voy a preocupar?", señaló.

