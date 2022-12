La UEFA abre una investigación al PSG sobre el 'fair play' financiero

La UEFA abrió una "investigación formal" sobre el París Saint-Germain en el marco del 'fair play' financiero, anunció la organización europea este viernes, precisando que analizará "la conformidad del club con la exigencia del equilibrio financiero, en particular tras su reciente actividad de fichajes".



El PSG se hizo principalmente con el brasileño Neymar por 222 millones de euros, pagados al Barcelona, y el jueves oficializó la llegada como cedido desde el Mónaco de Kylian Mbappé, una operación acompañada por una futura opción de compra estimada en 180 millones de euros, bonificaciones incluidas.



"En los próximos meses, la Cámara de Investigación del organismo de control financiero de los clubes de la UEFA se reunirá regularmente para evaluar cuidadosamente toda la documentación relativa a este asunto", precisó la UEFA en su comunicado, apuntando que "no hará ningún comentario sobre este asunto mientras la investigación esté en curso".



Desde 2010, y por impulso de su entonces presidente Michel Platini, la UEFA tiene un mecanismo llamado 'fair play' financiero (FPF), con el que pretende evitar que los clubes de fútbol de su continente se financien mediante deudas, como ocurrió durante mucho tiempo en España, por ejemplo.



Desde entonces, los clubes que participan en las competiciones organizadas por la UEFA (Liga de Campeones, Europa League) no pueden tener un déficit superior a 30 millones de euros, acumulado en tres ejercicios. Las sanciones pueden ir desde multas a la exclusión de la Champions League.



El París Saint-Germain ya fue sancionado en 2014 tras un contrato con la Oficina de Turismo de Catar, que la UEFA estimó sobreevaluado. Las sanciones (fuerte multa, restricción de jugadores inscritos en la Liga de Campeones...) fueron luego levantadas, pero reincidir podría costar caro al equipo de la capital francesa.



