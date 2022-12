Las Farc niegan estar preparando atentados contra Uribe y Montealegre

A través de un comunicado el bloque sur del grupo guerrillero desmiente que la columna móvil Teófilo Forero esté preparando un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe y el fiscal general, Eduardo Montealegre.

Según las Farc, estas acusaciones tienen como objetivo “provocar la ruptura de las conversaciones en La Habana”.

En cuanto al fiscal afirman que “esto no es más que la cuenta de cobro que le pasan los beneficiarios de la guerra al señor Eduardo Montealegre por su posición coherente y valiente a favor de las conversaciones de paz en La Habana”.

“Sin duda, esto es una estratagema más de los guerreristas para obligar al señor fiscal a adoptar la misma posición del procurador falangista Alejandro Ordóñez”, dice la comunicación firmada en las montañas del Putumayo.

Este es el texto del comunicado:

El Bloque Sur de las FARC-EP ante la repentina cascada de calumnias cuyo objetivo es provocar la ruptura de las conversaciones en La Habana, cocinadas y condimentadas por los círculos militaristas dentro y fuera de la institución castrense, declara:

1. Que no es cierto que la Columna Teófilo Forero esté preparando un atentado contra el ex presidente Uribe.

2. Menos cierto es el supuesto atentado por la misma Columna Guerrillera contra el señor Fiscal.

3. El hallazgo de una lista donde figuran los nombres de varios congresistas para ser secuestrados por la Columna Teófilo Forero no resiste, por su fragilidad, un análisis lógico, por lo siguiente:

a) De acuerdo con la fuente militar, dos días antes de descubrir el supuesto atentado que estaba preparando la Columna Teófilo contra el ex presidente Uribe, le hicieron un bombardeo al Paisa Oscar, el cual, desde el punto de vista de la finalidad del mismo, fue un fracaso, porque las bombas cayeron a 200 metros de donde se encontraba el Paisa, que era el objetivo.

b) Si las bombas cayeron a 200 metros del lugar de donde estaba el Paisa, entonces cómo en ese fallido bombardeo se hicieron a un computador del Paisa que nunca existió, y a un manuscrito, también de él, que nunca fue escrito, porque todo esto es mentira, donde supuestamente figuran los nombres de los congresistas candidatos a ser secuestrados.

c) Es increíble que la Inteligencia Militar haya durado dos días con los nombres engavetados de esos congresistas, y solamente los haya sacado un día después de haberse develado el supuesto plan para atentar contra el ex presidente Uribe y el Fiscal Montealegre, con la endeble justificación, que no los habían publicado porque habían fallado en la operación contra el Paisa. Nadie le cree esto a los tristes campeones de los falsos positivos.

4. Llamamos a cerrar filas a todos los interesados en la consecución de la paz con justicia social y soberanía, contra los usufructuarios de la guerra, quienes cada vez que el país se aproxima a la solución política del conflicto social y armado, comienzan a disparar desde sus oscuras madrigueras a la posibilidad de una solución incruenta.

ESTADO MAYOR BLOQUE SUR DE LAS FARC-EP

Montañas del Putumayo, noviembre de 2013.