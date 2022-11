Los cinco datos imperdibles de la final Real Madrid – Liverpool

Desde la lesión de Salah hasta la chilena de Bale, estos son los datos claves que dejó la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool, que coronó al conjunto español como el mejor de Europa por 13 vez.

1. La lesión de Salah.

El Liverpool fue una apisonadora el tiempo que el egipcio estuvo sobre el césped del Olímpico y quedó en shock tras ver como se lesionaba su estrella. Todo cambió desde la jugada en la que el choque con Sergio Ramos le dañó el hombro a Salah. El Real Madrid también perdió a Dani Carvajal, pero su ausencia tuvo una relevancia menor por el rendimiento siempre regular de Nacho. Se rebajó ligeramente el poder ofensivo desde el lateral derecho pero se mantuvo el alto nivel defensivo ante el tridente más goleador de la historia de la 'Champions'. El panorama de la final se modificó por un factor inesperado.

2. Benzema, de discutido a la excelencia.

Sus pobres números como goleador en una temporada siendo el 9 del Real Madrid (once tantos), extendieron la eterna discusión sobre su figura en el madridismo y el debate esta temporada llegó a afectar a su juego. Gafado en la definición en Liga, acabó siendo suplente en algún partido clave pero finales, con Zidane, no se pierde una. La única duda del once era Karim o Bale, ganó el pulso el francés y dejó una exhibición en el Olímpico de Kiev en su interpretación de la final. Fue el compañero perfecto en la asociación, sacó colmillo en los últimos metros y mordió en la presión para encontrar el premio del gol que rompía la final. Como en semifinales, el jugador que menos pasión le mete en la presión, fue el único que creyó en el error del portero y lo acabó encontrando.

3. La chilena para la eternidad de Bale.

Dolido por una suplencia que consideró injusta, saltó al campo Gareth Bale para firmar unos minutos impecables en el que se perfila como último partido con el Real Madrid. Su aparición respondió al cambio de sistema de Zidane para atacar con la BBC y pasar a un 1-4-3-3 con el que responder a intercambio de golpes el juego directo del Liverpool. El primer balón que tocó el galés fue una chilena para la eternidad. Del tanto de Zidane en la octava al de Bale en la decimotercera en cuanto a belleza y dificultad. Enganchó arriba el centro de Marcelo, con una acrobacia de zurda y parábola imparable. Su doblete y la influencia que ejerció en el partido lanzó a su equipo a por la tercera 'Champions' consecutiva.

4. Los errores de Karius.

Estaba señalado como uno de los puntos menos fuertes del rival. Había la consigna de acabar jugada, tirar a puerta para probar la seguridad del portero alemán. Su actuación fue tan desastrosa que enterró las opciones del Liverpool. Por si no fuera poco el exceso de confianza que corrió para sacar con la mano ante Benzema y ver como el balón se colaba en su portería, con el error sin borrarse de su cabeza durante toda la final, acabó dejando un nuevo fallo al disparo lejano de Bale que le dobló las manos por su mala colocación y la poca fe a la hora de atacar el balón. Acabó hundido en un partido que será su gran pesadilla durante mucho tiempo.

5. La capacidad de sufrimiento y fe en su pegada.

Ha sido una Liga de Campeones en la que el Real Madrid demostró una capacidad de sufrimiento encomiable para sobreponerse a cualquier situación que se le presentase. En la final no iba a ser menos y tuvo una primera media hora en la que no encontró el rumbo, superado tácticamente con una presión para la que no encontró respuesta y físicamente por un rival que mordía con máxima intensidad. Da igual, pase lo que pase, los jugadores madridistas han desarrollado una fe en sus posibilidades a prueba de bombas. Saben que la tormenta pasará, que acabarán teniendo el balón y que su pegada asegura tantos en los 30 últimos encuentros de la competición de mayor prestigio. El factor fortuna, tan necesario para conquistar títulos, cayó de su lado en la gran cita de Kiev.