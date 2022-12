Los dos jugadores que se pelean ‘la herencia’ de James en el Real del Madrid

Dos jugadores, Asensio e Isco, podrían tomar la camiseta que lució, por tres temporadas, el hoy futbolista de Bayern Múnich.



Sin embargo, hay que recordar que el '10' estuvo sin usar el curso 2013-14 tras la marcha de Özil al Arsenal, recuerda este viernes As.com.



Pero, ¿qué posibilidades hay de que uno de los dos españoles se queden con el número que han lucido deportistas de la talla de Figo, Sneijder y Robinho? Para AS, la apuesta de estos dos jugadores es lógica si se tiene en cuenta que ellos compitieron por la titularidad con el colombiano.



De acuerdo con el análisis del medio, Asensio parte con ligera ventaja, pues, aunque no la ha usado en los clubes en los que ha jugado, sí ha sido el 10 uno con la camiseta sub 19 de España.



A favor de Isco juegan los años que lleva en el club desde 2013. Además, recuerda AS, fue titular en la final de Cardiff ante la Juventus.

