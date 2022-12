Los grandes equipos se rehacen y el Real Madrid se rehará: entrenador del Barcelona

Pese a la ventaja de siete puntos que tiene con respecto al Real Madrid tras el clásico de este domingo (5-1), el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró convencido de que el Real Madrid se recuperará y será un rival directo en la lucha por los títulos.



En la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Camp Nou, el técnico del equipo azulgrana celebró la victoria de su equipo, pero avisó que "todavía les queda mucho por hacer" en lo que queda por temporada.



"Estamos en la jornada 10 y todavía nos queda mucho. Los grandes equipos se rehacen, el Real Madrid se rehará y será nuestro rival", argumentó.



En este sentido, apoyó a su colega Julen Lopetegui y espera que continúe en el banquillo del Real Madrid: "No me gusta que destituyan a ningún entrenador, ni a Lopetegui, ni al del Huesca, ni al del Barça, por supuesto".



No escondió, sin embargo, la felicidad de golear al Real Madrid porque "es un resultado de los que marcan, porque además sé que estos partidos se recuerdan y están en la mente del aficionado".



Su equipo, líder de LaLiga Santander, goleó sin el lesionado Leo Messi, algo que, en su opinión, demuestra que sus jugadores jugaron como un bloque.



"Desde que la semana pasada se lesionó, todo el mundo se preguntaba cómo íbamos a responder y creo que hemos respondido como un equipo. Estamos contentos porque este resultado refuerza mucho al equipo, pero cuanto antes se recupere Messi mejor, porque le echamos de menos", matizó.

Sobre el encuentro, Valverde reconoció que, tras la reanudación, sufrieron con la presión, algo que intentó solucionar con la entrada de Nelson Semedo y Dembélé, dos jugadores rápidos que ayudaron a sentenciar el partido al contraataque.



"En el segundo tiempo, nos hacían falta jugadores que nos corrieran al espacio, porque el partido no tenía tanto control. Ellos han planteado un 'toma y daca' y nos hacía falta Sergi (Roberto) en la medular y Dembélé", ahondó.



No obstante, destacó la notable primera parte de sus jugadores: "En el primer tiempo dominamos el juego, sacando el balón desde atrás y ellos esperaban replegados. Estábamos llegando bien y el partido era nuestro. Ellos han cambiado absolutamente en la segunda parte. Los dos laterales eran extremos y han tenido el arreón de equipo grande, que es lo que son".



Por último, Valverde destacó el partido de Luis Suárez, autor de tres goles. "El año pasado ocurrió también que no marcaba y a la larga el trabajo tiene un resultado", zanjó.