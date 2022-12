¿Los penaltis son una lotería? Expertos abren la polémica y responden

Cristiano Ronaldo coloca el balón en el punto de penalti y retrocede varios pasos. El portero rival no puede saber hacia dónde va a chutar. ¿O sí? Un grupo de investigadores portugueses asegura que ha desarrollado un algoritmo que acaba con el mito de que los penaltis son una lotería.



Este proyecto de inteligencia competitiva en el deporte, que todavía no tiene nombre, está siendo probado durante la Copa Confederaciones para perfeccionar el algoritmo y hasta ahora "ha dado muy buenos resultados", dijo a Efe el coordinador, Alexandre Real.



La idea surgió durante la Eurocopa de 2016, donde Real, especialista en liderazgo y gestión de equipos, colaboraba como comentarista en un programa de radio durante el partido de cuartos de final entre Portugal y Polonia, que ganaron las "quinas" en los penaltis.



El portugués se preguntó cómo los entrenadores preparaban esta fase del juego: "Se hacía solo a través del 'ojímetro'. Con visualizaciones y la intuición del portero", explica.



Fue entonces cuando decidió poner en marcha un proyecto para desarrollar una herramienta que, con base científica, permitiese a los técnicos preparar a sus lanzadores de penaltis y a sus porteros para mejorar su eficacia en estas acciones.



Con la coordinación científica de João Fialho, profesor de la American University of Middle East, este grupo de investigadores ha reunido miles de visualizaciones de lanzamientos de penaltis en una base de datos para crear un algoritmo que permita predecir el comportamiento de los jugadores en estos lances del juego.



"Ahora mismo está al 80 %, antes de finales de año va a estar desarrollado al 100 %", detalló Real, que asegura que hasta la fecha no existía ningún algoritmo de este tipo en el mundo del fútbol.