¿Mala relación entre Scaloni y Dybala? El entrenador sorprendió con esta reacción

El técnico argentino Lionel Scaloni fue cuestionado por no incluir al jugador de la Juventus en el once titular ante Colombia, pero su respuesta al periodista la hizo de una manera muy particular para evitar más especulaciones sobre el tema.

El entrenador, en medio de la entrevista, abrazó a Dybala que coincidencialmente pasaba por ahí y con gestos casi paternales,

explicó lo que sucedió para dejar claro que no tiene ningún tipo de problema con el delantero albiceleste.

Colombia y Argentina empataron el pasado martes 0-0 en un juego amistoso disputado en el estadio