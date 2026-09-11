Maratón Siete Colores en San Andrés tendrá innovación de monitoreo cardiaco para sus corredores

La Maratón Siete Colores en San Andrés prepara una innovación tecnológica para fortalecer la seguridad de sus corredores durante la competencia. El evento contará con un sistema de monitoreo de la frecuencia cardíaca que permitirá hacer seguimiento a los participantes desde antes de la carrera.

Así lo explicó Pablo Restrepo, vocero de la Maratón Siete Colores, durante una entrevista en Blog Deportivo de Blu Radio, donde detalló cómo funcionará esta herramienta y cuál será su aporte a la seguridad de los participantes.

Restrepo señaló que el sistema estará disponible aproximadamente un mes antes de la competencia. Durante ese periodo, los corredores podrán registrar información de sus entrenamientos para establecer cuáles son sus rangos habituales de frecuencia cardíaca.

“Las personas que tengan un celular y un reloj inteligente que pueda transmitir directamente la información al teléfono, a través de una aplicación, podrán acceder a este seguimiento”, explicó Pablo Restrepo.



El vocero indicó que la herramienta podrá utilizarse con relojes inteligentes de diferentes marcas, siempre que tengan la capacidad de transmitir los datos al teléfono celular. La intención es que los participantes comiencen a utilizarla desde finales de octubre.

La información recopilada durante los entrenamientos permitirá crear una base de datos individual de cada corredor. De acuerdo con Restrepo, esto permitirá identificar eventuales cambios en el comportamiento cardíaco durante la competencia.

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“La gente sale a correr durante sus entrenamientos y va quedando un registro de que esa persona corrió y de cuál es su frecuencia cardíaca habitual, por ejemplo, si corre a 150 o 160 pulsaciones”, explicó el vocero.

El sistema tendrá además una conexión con el dispositivo de atención médica preparado para la Maratón Siete Colores en San Andrés. La organización contempla alrededor de nueve puntos médicos distribuidos a lo largo del recorrido y personal comunicado mediante radios.

Restrepo explicó que, si durante la carrera la frecuencia cardíaca de un participante se sale de los rangos registrados previamente, el equipo podrá identificarlo y conocer su ubicación. “Podemos detectar exactamente a esa persona, con nombre propio y en el lugar donde se encuentra”, afirmó.

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El objetivo, según el vocero, es que la tecnología funcione como una herramienta adicional de prevención y permita reaccionar con mayor rapidez ante una eventual situación médica. La medida se suma al esquema de atención que tendrá la competencia durante su recorrido.

La decisión también está relacionada con la preocupación que han generado los eventos cardíacos en corredores jóvenes durante competencias deportivas. Restrepo llamó la atención sobre la posibilidad de que algunas personas tengan condiciones genéticas que desconocen.

“Antes de los 40 años puede haber personas muy jóvenes con algún tipo de problema genético con el que nacieron y que solamente en algún momento llegan a descubrir”, señaló Pablo Restrepo en Blog Deportivo.

El vocero explicó que existe una percepción de seguridad entre muchas personas jóvenes que puede llevarlas a subestimar determinados riesgos durante la práctica deportiva. “Es una edad en la que uno nunca cree que se pueda morir; es una edad de la inmortalidad. Uno se siente fuerte y capaz de todo”, sostuvo.

La tecnología ya fue puesta a prueba durante la edición anterior de la Maratón Siete Colores. Según Restrepo, en esa oportunidad se realizó un piloto con 20 participantes para evaluar el funcionamiento del sistema durante la competencia.

El ejercicio permitió detectar dos casos en los que los corredores presentaron frecuencias cardíacas por fuera de los rangos establecidos. “Hubo dos personas en medio de la ruta que fueron visitadas por el médico en su motocicleta”, relató el vocero.

A los participantes se les recomendó detenerse después de la alerta generada por el monitoreo. “Le dice: ‘Mire, usted se está saliendo de los rangos, ¿por qué no para?’. La persona obedeció, la persona paró”, contó Restrepo.

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Para el vocero, esta experiencia demuestra el potencial de utilizar herramientas tecnológicas como complemento de los protocolos tradicionales de seguridad en las carreras. “La tecnología llegó y nos está ayudando muchísimo. La idea es utilizarla muy bien para fortalecer la seguridad de los participantes”, concluyó.

La Maratón Siete Colores de San Andrés se realizará el próximo 29 de noviembre y espera reunir alrededor de 4.500 participantes. La competencia tendrá seis distancias, incluidas categorías para niños, con opciones para corredores de diferentes niveles.

Además de los participantes colombianos, la organización proyecta la llegada de cerca de 200 corredores extranjeros, principalmente de Norteamérica y algunos países europeos. La expectativa es que el evento también contribuya al movimiento turístico de la isla.