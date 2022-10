Me dicen que regrese a casa y eso me gusta: Cristiano sobre volver a Madrid

En una entrevista con Icon , del diario El País de España, el astro portugués Cristiano Ronaldo sorprendió a los hinchas del Real Madrid por sus declaraciones, que, aparentemente serían un guiño al club blanco y a sus seguidores.

“Yo voy con la cabeza erguida, sé que la gente allá me quiere, saben que yo di mucho al club. Por la calle me dicen: ‘Cris, vuelve a casa, esta es siempre tuya’. Me gusta escuchar eso”, dijo.

Asimismo, el jugador de la Juventus afirmó que sigue teniendo un “gran cariño por la gente de España”.

Ronaldo también aseguró sentirse “cansado” ante las críticas que recibe cada año por su rendimiento.

“No voy a negar que a veces me fastidia y cansa porque parece que todos los años debes probar que eres muy bueno”, comentó.