Me veo en Tokio como entrenadora: Ubaldina Valoyes

Ubaldina Valoyes, pesista colombiana que participó en de Río 2016, estuvo en El Camerino y aseguró que aunque anunció su retiro de las justas olímpica aún piensa participar en suramericanos o panamericanos.

“Da tristeza, son 19 años de carrera, lo que siempre has hecho, aquí entregué todo y ahora viene otra etapa para mi vida y hay que afrontarla (…) uno debe saber hasta dónde puede llegar”, señaló la deportista.

“Tengo una familia que me espera, mi esposo, mi hijo, a disfrutarlo, tiene 15 años, quiero ser entrenadora, me estoy preparando para eso, me retiro de los olímpicos, pero puedo participar en unos suramericanos o panamericanos”, agregó.

Valoyes indicó que esta decisión no fue tomada de la noche a la mañana sino que llevaba un buen tiempo pensándola y finalmente aceptó que no podría llegar a los próximos Juegos Olímpicos en Tokio.

“Esto lo venía planeando hace rato, no es de la noche a la mañana, uno tiene que entender que hay cosas que quiere hacer, quiero disfrutar a mi esposo, a mi hijo, quiero estar con mi mamá, es algo que desde hace dos años vengo pensando (…) en Tokio me veo como entrenadora”, agregó.

La pesista colombiana manifestó sentirse afortunada de poder representar al país ante el mundo y mostrar otra faceta de Colombia.

“Estoy muy emocionada, cada uno de nosotros ama lo que hace, por eso cada uno, operados o con lesiones, seguimos en la lucha, queremos mostrar la cara amable de nuestro país, que Colombia puede lograr la paz”, concluyó.