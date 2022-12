Me voy y quiero dar las gracias: así se despidió Carlos Bacca del Sevilla

Dos temporadas militó el delantero colombiano Carlos Bacca en el Sevilla de España, club en que se coronó en dos ocasiones como campeón de la Uefa Europa League (2014 ante Benfica; 2015 ante Dnipro), títulos que convirtieron al oriundo de Puerto Colombia como uno de los mejores futbolistas del viejo continente.

Por esto mismo, Bacca guarda un entrañable cariño por el equipo que permitió que se cumpliera uno de sus sueños “desde que era pequeño y desde que tenía el pensamiento de ser futbolista profesional, y ese era jugar en España, jugar en una de las mejores ligas del mundo y jugar contra los mejores cada fin de semana”. Esto según una carta publicada por él mismo en su cuenta oficial de Instagram, en que se despide del equipo neriovés tras confirmarse su fichaje por el AC Milan de Italia (Lea también: Carlos Bacca superó los exámenes médicos y es oficialmente jugador del Milan ).

El colombiano agradece al conjunto andaluz el haberle permitido “crecer como futbolista y ser reconocido a nivel internacional” y añade un agradecimiento especial “a la dirección deportiva y presidente, que apostaron” por él.

“En segundo lugar a todos mis compañeros de estas dos temporadas y al cuerpo técnico, encabezado por el míster Unay, que desde el primer momento me apoyaron, me dieron su cariño y me ayudaron”, señala la comunicación.

Durante la última temporada de su periplo en el fútbol español, Carlos Bacca se consolidó como quinto máximo goleador de la Liga BBVA con 20 tantos, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (48), Lionel Messi (43), Griezmann (22) y Neymar (22), jugadores de los tres primeros equipos en la clasificación de la ‘Liga de las estrellas’, en tanto Sevilla finalizó quinto.

La siguiente es la carta publicada por Carlos Bacca: