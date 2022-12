Messi es el jugador en España con más tripletas en la historia

Leo Messi se convirtió este domingo en el jugador del fútbol ibérico con más tripletas en la historia, al llegar 32 superando a Telmo Zarra (31), a Di Stéfano (28) y a Cristiano Ronaldo (27).

Las tripletas de Messi se han dado de la siguiente manera: 24 por liga, 5 por Champions, 2 por Copa del Rey y una por Súper Copa de España. Además, lleva seis años consecutivos pasando de 40 goles.

El FC Barcelona goleó este domingo al Rayo Vallecano (6-1) gracias a una gran actuación del delantero argentino Lionel Messi, que firmó un triplete, y es el nuevo líder del campeonato español a dos semanas del Clásico ante el Real Madrid (2º).

El Barça no tuvo problemas para deshacerse de un Rayo Vallecano que solo plantó cara durante la primera parte del encuentro. Los goles del astro argentino (56 penal, 63, 68), el doblete del delantero uruguayo Luis Suárez (5, 90+1), que firmó un gran encuentro, y el tanto del central Gerard Piqué (49), hacen buena la derrota del Real Madrid ante el Athletic (1-0) en la víspera.

El FC Barcelona, líder por primera vez desde principios de noviembre, supera en la clasificación a sus máximos rivales a dos semanas del Clásico que les enfrentará en la ciudad condal.

El encuentro se puso de cara nada más comenzar, a los seis minutos Luis Suárez aprovechaba un pase magnifico del capitán, Xavi Hernández, y definía con el exterior al palo corto ante la salida del arquero argentino Cristian Álvarez, quien tendría una mañana de lo más ajetreada.

En estos primeros compases de partido, el Rayo Vallecano se comportó como lo había advertido en la víspera su entrenador Paco Jémez, y se hizo dueño del balón, aunque apenas pudo inquietar la meta del chileno Claudio Bravo, muy asentado en la meta barcelonista.

Sin embargo, Suárez no se dejaba dominar por el ritmo pausado del equipo vallecano y hacía daño a la defensa con su verticalidad. Una internada del ex del Liverpool acabó con un derribo dentro del área que el árbitro decidió no señalar, pese a las quejas amargas del uruguayo.

Hubo que esperar hasta la media hora de partido para que Messi hiciera su primera aparición. Suárez le sirvió una pelota franca al argentino, una de las decenas de combinaciones que protagonizaron uruguayo y argentino, que Messi no aprovechó, mandando el globo por línea de fondo.

En la segunda parte todo cambió, Un huracán blaugrana borró al Rayo del campo. Piqué anotó nada más salir de los vestuarios al aprovechar un rechazo del poste tras un cabezazo de Jordi Alba a la salida de un lanzamiento de esquina. La estocada final para el conjunto madrileño fue la expulsión de su defensa Roberto Román 'Tito' tras cometer penal sobre Luis Suárez. Messi falló en primera instancia, pero el árbitro mandó repetirlo y el astro argentino no falló.

Con un Rayo desarbolado, el festival de juego del Barcelona se hizo más evidente y Messi completó su triplete tras aprovechar un rechazo a lanzamiento de Luis Suárez, que estuvo en todas, y puso el broche de oro a su actuación con un golazo en el que dejó sentado al arquero contrario.

El único lunar en la victoria del conjunto de Luis Enrique, lo puso el lateral brasileño Dani Alves, quien no está teniendo su mejor temporada en Can Barça. El brasileño fue expulsado cuando el partido agonizaba por derribar en el área al delantero Alberto Bueno. El mismo Bueno se encargó de concretar el penal y suma cinco goles en dos partidos, tras sus cuatro goles al Levante en la semana pasada.

Suárez cerró un partido de sobresaliente con su segundo gol del encuentro tras un pase de Messi. Pero tiene tanta hambre el uruguayo, que incluso con 6-1 en el marcador dispuso de una última oportunidad (90+3) para haber logrado su primer triplete como blaugrana, esta vez venció el portero Álvarez.

Con AFP