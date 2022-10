Miguel Ángel Borja apostó ‘sipote premio’ con el técnico si hacía gol en su debut

El colombiano Miguel Ángel Borja, presentado como principal refuerzo del Palmeiras en la temporada, debutó horas después con un tanto en la goleada por 4-1 que el campeón brasileño infligió al Ferroviaria en el Campeonato Paulista.

Publicidad

Borja, pese a que sólo jugó 25 minutos, marcó en el momento en que el Palmeiras sufría para preservar un 2-1.

La anotación del exjugador del Atlético Nacional llegó a quince minutos del final del partido en el estadio Parque Allianz.

Publicidad

Borja anotó su gol pocas horas después de su presentación como jugador del Palmeiras y de una rueda de prensa en la que anunció que, tras haber conquistado la Copa Libertadores de 2016 con el Atlético Nacional, espera repetir este año con su nuevo club.

Publicidad

En entrevista con El Camerino de BLU Radio, Borja reveló que hizo una apuesta con el técnico Eduardo Baptista si anotaba o no en su primer partido, y ganó.

Explicó que la apuesta completa era un permiso para ir al Carnaval de Barranquilla si hacía gol.

Publicidad

“Yo iba concentrado, prácticamente fue a última hora que luego de llegar de Uruguay, traté de ponerme a punto.En el hotel donde estaba viviendo traté de llegar y hacer un poco de trote y le dije que estaba bien para jugar. Al final me dijo que tenía que hacer gol y si no hacía, me tocaba entrenar esos dos días libres que ya estaban diseñados para dárnoslos”, narró.