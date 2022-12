Narcotráfico es conexo a delitos de crímenes de lesa humanidad: procurador

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, ratificó su postura sobre las penas privativas de la libertad para miembros de las Farc, frente al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, y dijo que no se puede pensar en penas alternas distintas a la "cárcel" pues se trata de graves violaciones del derecho internacional humanitario.

Agregó que "los estándares internacionales son claros en señalar que se debe investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos".

El jefe del Ministerio Público aseguró que "debe darse una pena genuina", pero a la vez abrió la puerta a la posibilidad de rebajas en las penas de prisión.

"No se pueden adoptar medidas que impidan suprimir la persecución penal, (...) las penas impuestas no pueden dar lugar a impunidad tales como trabajo social o pedir disculpas", precisó.

Aclaró que no es capricho de la Procuraduría, sino que las Farc no lo quieren entender, y advirtió que la realidad “es lo que es, no lo que uno quiere que sea, (...) comprendo que ‘Márquez’, ‘Gabino’ y ‘Timochenko’ quisieran una cárcel resort pero los parámetros no lo permiten".