Niko Kovac dice tener la clave para que el Bayern salga de la crisis

El entrenador del Bayern Múnich Niko Kovac, muy cuestionado por la decepcionante marcha de su equipo, cree que el campeón alemán debe mantenerse fiel a su estilo, el sábado ante el Wolfsburgo, para poner fin a su serie de cuatro partidos sin ganar.

"Los resultados no van, es un hecho. Los cuatro últimos partidos no han salido como esperábamos", dijo Kovac este viernes en rueda de prensa.

Tras siete triunfos en sus siete primeros partidos al frente del equipo, Kovac vivió dos derrotas en los dos últimos partidos de Bundesliga y el Bayern ocupa la sexta plaza. Cuatro equipos y cuatro puntos le separan del líder Borussia Dortmund.

"Tuvimos tantas ocasiones en los últimos cuatro partidos (dos empates además) que en los siete primeros, la diferencia es que no las marcamos. Solo han cambiado los resultados, la atmósfera del equipo es positiva, el ambiente de trabajo es muy bueno", añadió.

"Cuando las cosas no salen bien, no sirve de nada cambiarlo todo. Eso es una reacción impulsiva", continuó.

Kovac insistió en que no está preocupado por las críticas. "No sé lo que se ha escrito de mí, pero imagino que no es positivo", señaló sonriente.

El director deportivo del club Hasan Salihamidzic, acusado de no apoyar públicamente a Kovac, también se dirigió a la prensa.

"Es irrespetuoso decir eso, nunca ha habido un problema con Niko", dijo Salihamidzic.