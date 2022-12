Ningún técnico trabaja que los jugadores finjan al final para ganar tiempo: Bernal

En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador de Águilas Doradas, Jorge Luis Bernal, se refirió a las palabras que le dijo el estratega del Junior Luis Fernando Suárez en relación a que los jugadores del equipo paisa se dedicaron a perder tiempo en el final del compromiso.

“Uno no entrena a sus jugadores para que se tiren al piso, para que finjan lesiones o para que entre la camilla. Quizás es producto de nuestra propia cultura. Eso se ve en muchos países del mundo, que los jugadores en su instinto de querer sacar el marcador a favor, los últimos 3 o 4 minutos hasta fingen para que el tiempo pase”, expresó.

Aseguró que si bien no le generaron rabia las palabras de Suárez, sí lo dejó aburrido el señalamiento. “Creo que estamos para dar buenos ejemplos a esa nueva generación de futbolistas, el profe Suárez me dijo personalmente al final del partido, yo no me molesté, pero me dio tristeza que por la cabeza de él pudiera pasar que nosotros habíamos programado perder tiempo”.

Recordó que hace poco disputaron otro juego en Barranquilla y faltando 10 minutos se acabaron los balones, “solo había uno con el que se jugaba”, explicó.

También se refirió al cruce que tuvo con el presidente de Rionegro, aunque advirtió que ya es un tema superado. “Una confrontación de opiniones, respecto a los cambios que hice, un hincha, un periodista y un directivo, quizá puede opinar diferente al técnico”.

