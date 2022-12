No estoy de acuerdo con que Giovanni Hernández sea el DT de Junior: Valenciano

Iván René Valenciano, delantero colombiano, habló a través de El Camerino de la problemática deportiva por la que atraviesa el Atlético Junior de Barranquilla.

“A Junior le pasa esto por los dueños del equipo, a Alexis lo avalaban los resultados y salió como no debía del club (…) Llegó a tres finales y terminó ganando una, además la cantidad de puntos que consiguió como visitante fueron muy importantes”, manifestó Valenciano.

“La campaña de Giovanni Hernández como entrenador no ha sido buena, así que no estoy de acuerdo con que llegue al banquillo de la dirección técnica de un club tan grande como el Junior (…) Hernández descendió a Uniautónoma y no tuvo una buena campaña con el Real Cartagena. No se puede traer a alguien al banquillo porque solo sea ídolo de una institución”, añadió.

Valenciano respaldó la labor del exentrenador del cuadro ’tiburón’ y dijo que “al único técnico que no le dieron chequera abierta para contratar jugadores en el Junior fue a Alexis Mendoza”.

Entre tanto, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, indicó que Giovanni Hernández renunció a la dirección técnica del Real Cartagena, equipo que juega en la segunda categoría del fútbol nacional.

"Ya renunció al Real Cartagena y estará acompañando al Junior ante el Deportivo Pasto. Giovanni está mucho más maduro y es un técnico graduado", precisó el alcalde.