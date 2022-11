No existen pruebas que confirmen incineración de estudiantes en México: expertos

Según el equipo argentino de antropología forense, no existen pruebas científicas que confirmen que los 43 estudiantes desaparecidos en México fueron incinerados en un basurero (Lea también: Fiscalía pretende cerrar caso estudiantes de Iguala sin llegar a verdad: padres ).

Publicidad

Además, el equipo argentino, que fue convocado por los familiares de los desaparecidos, denunció múltiples irregularidades en la investigaciones, que van desde afirmar que los peritos no estuvieron presentes cuando recuperaron la bolsa con fragmentos óseos en el río San Juan, que según la procuraduría mexicana, se extrajeron los restos del único estudiante identificado hasta el momento.

El equipo argentino de antropología forense denuncio que a pesar de que acordaron trabajar en conjunto con las autoridades mexicanas, esto no se ha cumplido, y aseguraron en un comunicado que "aún no tiene evidencia científica para establecer que, en el basurero de Cocula, existan restos humanos que correspondan a los normalistas", por lo que según ellos no existen pruebas científicas suficientes para vincular los restos del basurero con los recuperados en el río San Juan.