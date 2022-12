Nos marcó su forma de ser, su personalidad de padre fue importante: John Mario Ramírez

La muerte del extécnico Vladimir Popovic provocó innumerables sentimientos en jugadores que lo tuvieron como estratega. John Mario Ramírez recordó en Blog Deportivo cuando al serbio se le olvidó ponerlo a jugar luego de pedirle que calentara.

El exjugador de Millonarios, dirigido por Popovic entre 1994 y 1995, contó que una vez en el estadio El Campín al serbio se le olvidó que lo puso a calentar y al final nunca lo puso a jugar en un partido contra el Deportivo Cali.

Publicidad

Vea aquí: "Aparte de ser entrenador, Popovic fue un padre y un amigo: Carlos Mario Hoyos

“En el 95 ese día salimos en el banco y cuando terminó el PT nos bajamos, esperamos que nos diera la orden de calentar en el túnel, pero pasaba el tiempo y nosotros no veíamos que nos llamaran, cuando en un momento escuchamos un sonido, me asomé a la cancha y me di cuenta que el que acababa de entrar había hecho gol”, relató Ramírez.

El jugador bogotano contó que cuando Popovic se dio cuenta de su olvido, se disculpó por haberlo puesto a calentar y olvidarse de él.

Publicidad

“Cuando terminó el partido él nos miró, se acordó y fue muy chistoso, nosotros ofendidos. Él agachó la cabeza y nos pidió perdón, fue un olvido terrible, quién manda a calentar a jugadores y se le olvida”, contó, entre risas, el exfutbolista bogotano.

No obstante, para John Mario Ramírez su extécnico le enseñó muchas cosas a nivel personal, sobre todo por su papel de padre con los jugadores.

Publicidad

“Nos marcó su forma de ser, su personalidad de padre fue importante”, dijo.

Escuche aquí la entrevista completa en Blog Deportivo: