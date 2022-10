Ojalá llamado a la Selección se dé: Jhon Córdoba tras destacada temporada con Colonia

El colombiano Jhon Córdoba, con tres goles en la victoria por 0-4 ante el Greuther Fürth, se convirtió en el héroe del FC Colonia en su camino de regreso a la Bundesliga alemana, un año después del descenso.

Córdoba pasó por Blog Deportivo para hablar de su actualidad y de las expectativas a futuro. “Estoy pasando por un gran momento, es cuando debo aprovechar, ojalá el llamado se dé”, dijo.

Confesó que el año pasado tuvo una temporada muy difícil, pero se supo reponer a la adversidad. “El equipo me trajo por una cifra elevada y no pude responder muy bien por las lesiones, a pesar de eso me dieron la confianza, el cuerpo técnico, directivos y compañeros. Me dediqué a trabajar y gracias a eso esta temporada he marcado 20 goles”.

Córdoba estaba entre los jugadores que permanecieron en el club renano tras el descenso e hicieron frente a una difícil temporada en la que cualquier otra cosa al regreso a la primera categoría, y el primer lugar de segunda era también una exigencia, hubiera sido una debacle.

Córdoba, que había llegado al Colonia la temporada anterior procedente del Maguncia, es el principal protagonista del año del club renano, no solamente por sus tres goles ante el Greuther Fürth.

El colombiano ha jugado 30 partidos en esta temporada y ha marcado 20 goles, con lo que es el segundo goleador de la segunda Bundesliga, sólo por detrás de su compañero Simon Terodde con 28.

Además, ha sido designado mejor jugador de la temporada en la segunda Bundesliga por la revista "Kicker".

Córdoba, como era de esperarse, fue también elegido por los seguidores del Colonia como el mejor jugador del partido contra el Greuther Fürth.