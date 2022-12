'Olímpica' propuesta de matrimonio en Río 2016

Amor, amor, amor... A He Zi #CHN, #Plata en clavados, le propusieron casamiento en #Rio2016! La historia del día 💑 pic.twitter.com/nxmm3NzDxG — Olympic Channel (@OlympicCh_es) August 14, 2016



La escena fue captada en directo por la OBS, la televisión oficial de los Juegos de Rio-2016.



He, segunda en clavados desde trampolín de 3 metros por detrás de su compatriota Shi Tingmao y delante de la italiana Tania Cagnotto, estaba aún tratando de digerir su medalla cuando Qin Kai, bronce en clavados sincronizados desde trampolín de 3 metros, se presentó ante ella con un estuche de terciopelo.



El mundo entero fue testigo de este momento a través de la pequeña pantalla.



Desconcertada, la joven clavadista tardó unos segundos en reaccionar. Luego derramó una lágrima y asintió con la cabeza a la petición de su novio, que tenía una rodilla en el suelo.



Entonces, él le deslizó el anillo en el dedo. Los dos jóvenes se abrazaron con pudor antes de marcharse agarrados del brazo.



"Estamos juntos desde hace seis años pero no me esperaba que me pidiera matrimonio hoy", declaró mostrando orgullosa su anillo.



"Dijo muchas cosas, prometió muchas cosas, pero creo que lo que más me conmovió es que es el hombre en el que pudo confiar durante el resto de mis días", agregó la subcampeona olímpica.