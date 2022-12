Pasto venció 4-1 a Millonarios y sepultó las esperanzas del conjunto ‘embajador’

Este resultado mantiene con vida al conjunto pastuso, mientras que ‘Millos’ se quedó sin posibilidades de ganar el cuadrangular.

El encuentro inició con un conjunto embajador buscando el arco contrario: su primera oportunidad la tuvo tras un tiro libre que por poco convierte en gol Dayro Moreno. Dos minutos más tarde Mayer Candelo probó de nuevo y su disparó pasó muy cerca del arco defendido por Álvarez.

Sin embargo, los dirigidos por Hernán Torres no fueron profundos y no lograron concretar: siguió dependiendo de jugadas de media distancia y cediendo múltiples rebotes en defensa, que el Pasto no supo aprovechar.

Por su parte, Pasto también se mostró poco claro a la hora de a atacar y se notó la ausencia de Villota.

Los minutos transcurrieron y por fin llegó el gol para los ‘embajadores’: en uno de sus contragolpes, Otálvaro se la pasó a Erick Moreno, quien en dos toques fusiló a Álvarez al minuto 40.

Así terminó el primer tiempo en el Departamental Libertad.

El segundo tiempo inició con un Pasto lanzado al ataque y fue así como al minuto 49 un error de marca de la defensa dejó a Ramírez solo para recibir el pase de Mina y marcar el empate.

Los dirigidos por Flabio Torres siguieron atacando y al minuto 52 le anularon un gol a Mauricio Mina por fuera de lugar evidente. Sin embargo, la acción desnudó las serias fallas de la defensa embajadora sin Román Torres.

Al minuto 65 Pasto volteó el marcador con un gran remate de Jorge Ramírez, quien llegó al segundo gol en la noche. El tercer gol para el Pasto fue obra de Mauricio Mina, que capturó un rebote en el palo de Montaño y definió para sepultar las esperanzas del equipo ‘embajador’.

El conjunto pastuso siguió atacando y aprovechando los espacios que concedió Millonarios y fue así como a los 82 Jorge Ramírez, de nuevo, aprovechó de nuevo un error en defensa y remató para llegar a su tercer gol en el encuentro.

Formaciones:

Deportivo Pasto: Lucero Álvarez, Camilo Pérez, Ómar Mancila, Juan Mosquera, Kevin Rendón, Eder Ruales, John Jairo Montaño, Luis Murillo, Mauricio Gómez, Mauricio Mina, Jorge Ramírez.

Millonarios: Luis Delgado; Lewis Ochoa, Andrés Felipe Cadavid, Ánderson Zapata, Alex Díaz; Elkin Blanco, Rafael Robayo, Hárrison Otálvaro, Mayer Candelo; Dayro Moreno, Erick Moreno.