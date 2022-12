Poda en el Deportivo Pasto: saldrán 19 jugadores

El club colombiano Deportivo Pasto, dirigido por Alexis García, informó este miércoles que 19 jugadores que estaban en el plantel no seguirán el año entrante.

Vea también No he firmado ningún contrato con Tigres: Jarlan Barrera



Así lo dio a conocer la institución en un comunicado en el que no anuncia ningún refuerzo para el primer torneo del 2019, en el que prometió a sus seguidores "ser protagonista" en términos deportivos.



Entre los futbolistas que salen del equipo están el defensa José Julián de la Cuesta, el lateral Mauricio Casierra, los centrocampistas Carlos Giraldo y Luis Carlos Arias y el delantero Darío Rodríguez, entre otros, todos colombianos.



El principal objetivo del Deportivo Pasto será mantenerse en la Primera División, pues tuvo un mal desempeño este año y empezará la temporada 2019 amenazado por el descenso.

Publicidad