Prensa española se rinde ante los pies de James tras sus buenos rendimientos

El atacante colombiano del Real Madrid James Rodríguez ha recuperado la sonrisa tras un buen arranque de año 2017 con el equipo blanco, con el que puede volver a tener minutos el martes frente al Nápoles en octavos de la 'Champions'.

"Estoy feliz. Quiero seguir ayudando al equipo para ganar. Creo que he estado bien, pero no depende de uno sino de todo el equipo", dijo James el sábado tras su gran actuación en la victoria 4-1 sobre el Eibar en la Liga española.

El colombiano marcó un gol y sirvió dos asistencias en un partido que fue una buena continuación del que jugó el miércoles contra Las Palmas (3-3) en el campeonato español, donde sirvió el centro que remató Cristiano Ronaldo para hacer el empate en el último suspiro del encuentro.

"James está enchufado. El colombiano se encuentra en un gran estado de forma que recuerda al jugador que llegó al Real Madrid en el verano de 2014", escribió este lunes el diario deportivo madrileño Marca.

De las dudas sobre su continuidad cuando tras el Mundial de Clubes afirmaba "quiero estar siempre en Madrid, pero hay que pensar en todo y buscar salidas", James ha pasado a reafirmar su deseo de quedarse en el equipo blanco, al que llegó en el verano de 2014, tras su soberbia actuación el Mundial de Brasil donde fue máximo goleador con 6 tantos.

El colombiano, de 25 años, ha cumplido ya 101 partidos con la camiseta blanca, en los que ha marcado 30 tantos, entre ellos el doblete que le encajó al Sevilla en la ida de octavos de final de la Copa del Rey (3-0), además de asistir en otras 40 dianas merengues.

Tras ese partido, James sufrió un parón de tres semanas por problemas musculares, pero su vuelta al once inicial frente al Nápoles en la ida de los octavos de final de la 'Champions' el 15 de febrero no pudo ser mejor, con un encuentro en el que no marcó, pero se distinguió sirviendo balones.

Según el diario Marca, James ya ha igualado al alemán Toni Kroos "como máximo asistente de la plantilla en lo que va de temporada con 12 pases de gol" y eso "siendo el quinto que menos juega".

"Valoro lo que está haciendo en el campo cuando juega porque lo está haciendo bien, no sólo que marcó contra el Sevilla (en la Copa del Rey), sino que el otro día jugó muy bien, puede pasar, puede centrar, el puede hacer jugar a los demás", decía el técnico Zinedine Zidane, en referencia a su actuación frente al Nápoles.

"Estoy contento con él y contento que dijo que quería quedarse ahora y no marcharse en enero", añadió el técnico blanco, que siempre ha mostrado su apoyo al jugador colombiano, pese a no ser uno de sus más habituales.

"Siempre que me dan oportunidades intento hacer cosas buenas, como pases. Sólo tengo en mente eso. Quiero estar aquí siempre", reiteró el colombiano el sábado tras el partido contra el Eibar.

Con la temible 'BBC' (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) indiscutible, James tiene complicada su titularidad en el equipo blanco, pero está sabiendo aprovechar cada minuto de que dispone.

El martes, frente al Nápoles en la vuelta de octavos de final, parece poco probable que pueda estar en el inicio del encuentro, pero seguramente contará con minutos.