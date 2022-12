Presidente de River insiste en jugar en el Monumental y dice tener apoyo de Macri

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, dijo este martes que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors debe jugarse en el Monumental, con público local, como estaba previsto, y aseguró contar con el apoyo del presidente de Argentina, Mauricio Macri.



"River tiene una posición: tenemos que jugar en River. Es más, un allegado, muy allegado al presidente de la nación, me hizo llegar que el mandatario tenía el interés de que el domingo se hubiera jugado el partido", dijo el directivo a Radio La Red.

"También quiere y pretende que el partido se juegue en la cancha de River y (dijo) que va a existir toda la seguridad para que ese partido de juegue en la cancha de River", añadió.



El partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, tras el 2-2 de la ida en la Bombonera, debió posponerse este sábado por la agresión que sufrieron los hinchas del Xeneize cuando arribaban al estadio en el autobús.



El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció este martes, tras reunirse con D'Onofrio y su homónimo de Boca Juniors, Daniel Angelici, que el encuentro se disputará el 8 o 9 de diciembre fuera de Argentina.



"Estamos frente al G20, en este G20 Argentina va a estar en el mundo y se lo va a ver. Entiendo y estoy convencido de que así será y que será un éxito. El mundo se enterará. ¿Si podemos hacer un G20 cómo no vamos a poder hacer un partido? Sería el broche final como para demostrarle al mundo que lo que ocurrió el sábado no es algo que no podamos solucionar", indicó el directivo.

Sin embargo, D'Onofrio aseguró que el "el presidente de la Conmebol tiene la posición de jugar en el exterior" y que los que "definen" son "ellos".



"Lo vi duro (a Domínguez), pero creo que cuando vea lo del G20 se dará cuenta de que podemos organizar el partido", explicó.

La Cumbre del G20 se realizará en Buenos Aires el viernes y el sábado próximos.



"Acá hay 66.000 personas que compraron una entrada en la cancha, y hay una ventaja deportiva. ¿Por qué me van a sacar? ¿Por qué no se puede hacer un partido de fútbol? No digo que le roban la localía a River, pero le están quitando a 66.000 personas el espectáculo", sostuvo.



"Esta Copa ya perdió brillo. ¿Qué necesitamos? Darle el brillo adecuado. No puede ser que un River-Boca no se pueda jugar porque falló un sistema de seguridad. Si había seguridad esto no pasaba, los locos que estaban ahí no hubiesen estado", agregó.



Al ser consultado por el allanamiento del viernes al domicilio de una barra brava (ultra violento) en el que se encontraron 300 entradas y siete millones de pesos (unos 180.000 dólares), y el realizado el lunes en River Plate, D'Onofrio aseguró que el club está "a disposición" del fiscal.



"Se le dio toda la información y se le va a seguir dando. Si hay un acto ilícito, debemos averiguar. Yo, con la tensión que estoy viviendo, tengo que decirles que me fijo poco en este tema. No digo que no es grave. Hay veces que te toca hacer otras cosas. No tengo toda la información", reveló.



En el otro bando, el de Boca Juniors, Angelici aseguró este martes que el equipo no pretende jugar el partido porque considera que deben descalificar a River Plate y consagrar campeón al Xeneize.



"Angelici me dice que tiene un compromiso con sus socios. Yo la tengo clara, este partido hay que jugarlo. No es culpa nuestra, falló el sistema de seguridad. El giro de Angelici me sorprendió, acordamos con él y con Domínguez jugar. Cuando nos informó el domingo que los jugadores no estaban bien, dijimos: 'Posterguémoslo'. Me sorprendió que de la noche a la mañana pida que descalifiquen a River", concluyó.