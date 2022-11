Presidente del Congreso, contrario a pena de muerte para agresores de niños

El presidente del Senado, José David Name, dijo estar dispuesto a dar todos los debates que sean necesarios en el Congreso respecto a la pena de muerte para quienes incurran en delitos atroces contra menores de edad, sin embargo aseguró que no está de acuerdo con la propuesta hecha por el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino .

“Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte en nuestro país, nunca he estado de acuerdo. Es más el Partido de la U en marzo va a presentar la ley para cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, pero no estoy de acuerdo. Por supuesto que va a haber el debate y escucharemos las opiniones de todos los congresistas”, indicó.

Name afirmó que lo sí debería hacerse es aumentar las penas para quienes cometan esos delitos.