Presidente del Napoli reconoce cuál es el obstáculo para fichar a James Rodríguez

El italiano Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, aseguró este jueves que el colombiano James Rodríguez, centrocampista de propiedad del Real Madrid, quiere fichar por el conjunto napolitano.

"James es el jugador más considerado por los medios de comunicación después de (el portugués) Cristiano Ronaldo y (el argentino, Lionel) Messi. Le gusta mucho a Ancelotti y nosotros estamos esperando una petición más razonable del Madrid", afirmó De Laurentiis en una entrevista publicada por "Corriere dello Sport".

"El obstáculo para ficharle es el Real Madrid, que para nosotros tiene peticiones demasiado altas. Pero James quiere ir al Nápoles", prosiguió.

James, que trabajó con Ancelotti tanto en el Real Madrid como en el Bayern Múnich, es uno de los favoritos del técnico napolitano para agregar calidad a su equipo, aunque la dirección deportiva del club sureño también baraja las opciones del español Rodrigo Moreno, del Valencia, o del argentino Mauro Icardi, del Inter de Milán.

"Rodrigo prefiere quedarse en el Valencia. Nos lo dijo y tomamos nota", informó De Laurentiis, que envió recientemente al director deportivo, Cristiano Giuntoli, a Valencia para pedir informaciones sobre el delantero.

También Icardi, según De Laurentiis, no está completamente convencido de fichar por el Nápoles.

"Icardi siempre querrá ir al Juventus. No niego que yo le haya buscado. No se puede ignorar su talento. Es buenísimo. Desde fuera parece que no se ha gestionado bien y que no se da cuenta completamente del rol que tiene. Pero mi aprecio por él es incuestionable", aseveró.

