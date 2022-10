Reconociendo a las mujeres en el fútbol

Un puñado de jugadoras decidió alzar su voz para destapar un sistemático atropello de los dirigentes del fútbol colombiano. Se cansaron de agachar la cabeza.

Publicidad

En Mañanas BLU, abordamos durante tres semanas, con especial intensidad el tema para tratar de encontrar la verdad. El escenario era delicado: la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol insinuaron que no era posible continuar con la liga femenina profesional. Había denuncias en Fiscalía de abuso sexual. Se había denunciado un trato abusivo y discriminatorio en el sistema de viáticos, premios e indumentaria durante las competiciones. Además, había serios indicios de retaliaciones personales hacia técnicos y jugadoras, con el propósito de acallar las voces disidentes.

El 1 de marzo, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, rompió el silencio y visitó nuestra cabina para ponerle por primera vez el pecho a los ataques. Intentó responder a los cuestionamientos, y en los últimos minutos de la entrevista lo confrontamos con la jugadora de la Selección Colombia Orianica Velásquez, jamás una futbolista había tenido la oportunidad de pedirle explicaciones al más importante dirigente del fútbol colombiano.

Publicidad

Pero no quisimos quedarnos ahí, entrevistamos a Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor y fundador de la Liga femenina, quien denunció la impericia y mala fe de los dirigentes por el intento de bajarle el estatus profesional al futbol de mujeres. Declaró que no era cierto el argumento de que el fútbol femenino no era viable económicamente. Era la primera vez que un dirigente del deporte era capaz de referirse al tema para apoyarlas.

Publicidad

El proceso de búsqueda de hombres del fútbol que se pronunciaran no fue tarea fácil, pero, a pesar del hermetismo del gremio, logramos entrevistar al presidente de la Dimayor Jorge Enrique Vélez, quien por primera vez daba una entrevista para referirse a las denuncias.

Paradójicamente, por esos días, Marvel Comics eligió a la jugadora de la Selección Colombia Natalia Gaitán como imagen publicitaria del lanzamiento de una de sus películas. Para mostrarle a la audiencia el movimiento en pro de la mujer a nivel mundial en el deporte, conversamos con ella sobre las situaciones irónicamente contrarias que estaba viviendo. En esa misma línea, entrevistamos a la jugadora más destacada del fútbol español, Ana Rossel, para evidenciar los logros y retos que tienen las mujeres en este deporte.

Publicidad

Después de semanas de hacer seguimiento a la situación del fútbol femenino en Colombia, la Dimayor y la Federación se vieron acorraladas y reafirmaron en asamblea que la Liga femenina iba a continuar siendo profesional. Se anunció un nuevo ciclo de entrenamientos y partidos, al cual terminaron siendo convocadas las jugadoras que habían sido amenazadas de no ser tenidas en cuenta por sus denuncias. Al final ellas ganaron terreno.

Publicidad

Escuche aquí el audio completo:

Publicidad