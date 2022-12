¡Récord en la MLB! Los Dodgers ganan el partido más largo de una Serie Mundial

El infielder Max Muncy anotó un jonrón en la decimoctava entrada y dio este viernes la victoria 3x2 a los Dodgers de Los Ángeles frente a los Medias Rojas de Boston,El choque, que duró siete horas y 20 minutos, se terminó decidiendo por una acción individual de Muncy,"Todo lo que sé es que ahora mismo nos sentimos bastante bien con nosotros mismos, con tener dos partidos más en casa.eñaló entre risas el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, tras despedirse pasada la medianoche.El partido batió varios récords, entre ellos el de mayores entradas y el de más jugadores que participaron en un mismo juego (46) en la Serie Mundial,

y duró más que toda final de 1939 en la que los Yankees barrieron a los Rojos en un total de siete horas y cinco minutos.

El cuarto encuentro, en el que los Dodgers tratarán de sellar las tablas y los Red Sox poner un casi definitivo 3-1,"El esfuerzo ha sido increíble. Ha sido un gran partido de béisbol. Siete horas o las que hayan sido...si no el mejor, en el que he formado parte, dijo el mánager de los Red Sox, el puertorriqueño Alex Cora."Veremos qué haremos mañana. Tengo a unos cuantos chicos haciendo fila en mi oficina para empezar mañana.La misión para los locales estaba clara antes de la contienda: frenar el ataque de sus oponentes,El mánager de los californianos Dave Roberts confió entonces en el rookie Walker Buehler,y este viernes cumplió con creces. No en vano, en siete episodios ponchó a siete y permitió únicamente dos hits.el último rookie en abrir un encuentro de la Serie Mundial y ganarlo.Con los deberes hechos desde la loma, Joc Pederson levantó a los miles de aficionados del Dodger Stadium con un homer en la tercera entrada y