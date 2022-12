Ronaldo augura gran regreso de Falcao y clasificación de Colombia a Rusia

"Estoy seguro de que volverá más fuerte, que lo peor ya ha pasado (...) Llegará la confianza para Falcao", afirmó el exastro de la verdeamarela durante el lanzamiento de su primera escuela de fútbol para niños en Bogotá.

Tras más de un mes de baja por una conmoción cerebral sufrida durante un partido, 'El Tigre', como se conoce a Falcao, volvió a rugir esta semana con una destacada actuación como atacante del AS Mónaco en la cuarta fecha de la Liga de Campeones de Europa.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, de 40 años, sufrió numerosas lesiones en su abultada carrera, donde jugó en Europa para el PSV Eindhoven (1994-1996), Barcelona (1996-1997), Inter de Milán (1997-2002), Real Madrid (2002-2007) y el AC Milán (2007-2008).

"Lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol es que se lesione. Una lesión para un jugador de fútbol es quitarle la vida", dijo a periodistas, expresándose en español y recordando que dos veces se vio alejado de las canchas por problemas de salud.

Sin embargo, pese a que duró 20 meses sin jugar por su primera lesión de rodilla y 14 por la segunda, superó las dificultades. "Siempre he tenido en mi cabeza que esto debe acabar como quisiera yo; no como me propone la vida", enfatizó.

Falcao, actualmente de 30 años, llegó en 2013 al AS Mónaco como promesa del millonario proyecto del club de la Liga 1 de Francia, pero una lesión de rodilla en enero de 2014 lo dejó seis meses de baja y lo hizo perderse el Mundial Brasil-2014.

El 21 de septiembre, en un choque con el arquero Yoan Cardinale, el colombiano sufrió una conmoción cerebral contra el Niza que nuevamente lo distanció del campo de juego.

Ronaldo, dos veces campeón mundial con su selección, en 1994 y en 2002, valoró el gran momento del fútbol colombiano. "Colombia va estar en el próximo Mundial", vaticinó.

También destacó el rendimiento de Brasil, al cual también pronostica un lugar en la gran fiesta del fútbol de Rusia-2018 por el impacto positivo de la llegada del técnico Tite.

"(Brasil) mejoró mucho con Tite, porque antes con Dunga pues estábamos ahí con mucho miedo, porque en la tabla de eliminatoria (sudamericana) habíamos quedado muy atrás", manifestó Ronaldo, para quien la generación actual del fútbol brasileño "es muy buena".

'El Fenómeno' también se refirió al astro colombiano James Rodríguez, volante del Real Madrid, como una gran figura pese a que no ser titular habitual en el once de Zinedine Zidane.

"Juega en el club más grande del mundo, que es el Real Madrid, y pues la competencia es normal", opinó Ronaldo, y añadió que "un equipo no se hace solamente con 11 jugadores".

De la nueva estrella brasileña Neymar, destacada figura en el Barcelona de España, consideró que "ya es una gran realidad en el mundo del fútbol".

Al presentar su proyecto deportivo R9 Academy en Colombia, Ronaldo, dijo que Colombia está llamada a seguir produciendo "cracks para el mundo".

Las escuelas "no se tratan solo de fútbol, sino de dar oportunidades a miles y miles de jóvenes en todo el mundo" para quienes el balompié es una oportunidad de vida, apuntó.

Afable, Ronaldo jugó con pequeños de un colegio al norte de la capital colombiana, se colocó un típico sombrero 'vueltiao' colombiano y dejó claro que el fútbol es el gran amor de su vida.