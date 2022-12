¿Se define todo? Con estos resultados Real Madrid es campeón en España este jueves

El Real Madrid enfrenta al Villarreal este jueves por la jornada 36 de La Liga. El equipo de Zinedine Zidane podría conseguir su segunda liga en cuatro años si logra conseguir una victoria.

El conjunto madrileño es el líder de la tabla con 83 unidades, cuatro más que el Barcelona, su único perseguidor, y a falta de dos jornadas para el ‘pitazo final’ de La Liga.

El Barcelona enfrenta al Osasuna en el Camp Nou y debe ganar y esperar que el Real Madrid no lo haga para prolongar la definición de La Liga hasta la jornada final.

Si el Real Madrid empata y el Barcelona logra ese mismo resultado o pierde, los de Zidane serán campeones. Al equipo ‘culé’ solo le sirve la victoria para seguir en carrera.

La racha de los blancos

El equipo de Zidane trae una racha de 9 partidos ganados desde la reanudación del campeonato el pasado 14 de junio. Además, ha mantenido su portería invicta en seis de estas ocasiones.

James Rodríguez no está entre los convocados para el partido. El ‘10’ colombiano no es parte de una convocatoria desde el partido contra el Getafe el pasado 2 de julio y no juega desde el 21 de junio contra la Real Sociedad.

El triunfo, le daría al Madrid su título número 34 en la competición.