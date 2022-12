Selección Colombia mide fuerzas con Estados Unidos este jueves

Luego de ganar 2-1 a Venezuela y de empatar 0-0 con Argentina en septiembre, el cuadro cafetero se enfrentará este jueves a los norteamericanos a las 19H30 locales (23H30 GMT) en el Raymond James Stadium de Tampa con la noticia del regreso de James al once titular luego de haber estado ausente en las últimas fechas.



Junto al centrocampista del Bayern Múnich, el "Tigre" Falcao (AS Mónaco) será la punta de lanza de un cuadro que no se reservó nada pero que no sabrá hasta última hora si puede contar también con Quintero, de River Plate de Argentina, posiblemente su futbolista más en forma, y que llegó a la concentración con una sobrecarga en un abductor.



"Quintero llegó a la concentración con una sobrecarga en el abductor. Este martes se entrenó en la primera parte del entrenamiento junto al resto del grupo y después estuvo con el médico. Vamos a analizar cómo lo vemos en el entrenamiento de hoy (...) Está aquí con nosotros y si le vemos bien jugará ante Estados Unidos ya que para eso le hemos traído", declaró el técnico colombiano este miércoles en conferencia de prensa.



Reyes, quien tiene la tarea de dirigir a los sudamericanos mientras éstos encuentran un entrenador definitivo, también buscará seguir haciendo méritos para que su nombre sea tenido en cuenta. Y la estadística está del lado de los suyos ya que, de las 19 veces que se han enfrentado, Colombia sumó 12 triunfos, con cuatro empates y únicamente tres victorias para los estadounidenses.



Además, los cafeteros acumulan 13 años sin conocer la derrota ante sus rivales de este jueves.



"Colombia es un equipo talentoso, fuerte, técnico, rápido y con experiencia", elogió por su parte el DT de los de las rayas y las estrellas, Dave Sarachan, ante los medios.



"Ellos le quieren demostrar a Reyes que están ahí por una razón, tenemos que estar muy afinados para enfrentar a Colombia, es un gran examen para nosotros", apuntó el también entrenador interino, que se hizo cargo del conjunto norteamericano luego de que Bruce Arena fuera despedido al no clasificar al equipo al Mundial de Rusia-2018.



Además, el técnico local se negó a destacar a un solo jugador de sus oponentes y remarcó que todos serán peligrosos.



"Es una pregunta muy difícil, es cómo si me preguntaran cuál de mis hijos es el favorito... No voy a escoger uno, los respeto a todos, Falcao, Cuadrado y Quintero tienen gran talento, están por encima del promedio, pero hay otros muy buenos también en ese equipo, son peligrosos".

Vea también: "Dunga pone en su mira a la Selección Colombia, dice medio de Brasil



Los estadounidenses, que en un principio contaban con el regreso de su estrella Christian Pulisic, finalmente no podrán depender de él debido a un desgarro en su pantorrilla, en medio de un profundo proceso de renovación de cara a la próxima Copa Oro y a la clasificación para el Mundial de Catar-2022.



Así, Sarachan dará continuidad a la escuadra que superó en su último juego 1-0 a México, con el atacante del París Saint-Germain Tim Weah, hijo del legendario futbolista y actual presidente de Liberia George Weah, como referencia ofensiva.



El veterano Michael Bradley, que regresa un año después a su selección, aportará la experiencia que le otorgan sus 140 internacionalidades para tratar de poner orden como timonel del barco.



Colombia se medirá a continuación el día 16 a Costa Rica en el Red Bull Arena de Harrison, en Nueva Jersey, mientras Estados Unidos se enfrentará a Perú en el Rentschler Field de East Hartford, Connecticut.



Posibles alineaciones:



Estados Unidos: Brad Guzan o Zack Steffen; DeAndre Yedlin, Cameron Carter-Vickers, Matt Miazga, Antonee Robinson; Wil Trapp, Kelly Acosta, Michael Bradley, Julian Green; Tim Weah y Bobby Wood. DT: Dave Sarachan.



Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, Deiver Machado; Wilmar Barrios, Matheus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Quintero o Sebastián Villa, James Rodríguez; Radamel Falcao García. DT: Arturo Reyes.

