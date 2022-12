Sentidas palabras de Ronaldinho a Lionel Messi

"Es difícil que el mejor del mundo esté en crisis", sentenció el jugador, de 36 años, durante su visita a Guatemala para participar el próximo domingo en el Clásico de la Alegría, que enfrentará al Municipal y al Comunicaciones, partido por el que este viernes recibió dos camisetas conmemorativas.

El "Gaúcho" reaccionó así a las recientes declaraciones de Messi, que dijo que dejaría la selección Argentina tras perder la final de la Copa América frente a Chile, por segundo año consecutivo.

Ronaldinho, actualmente sin equipo, aún no ha colgado las botas después de dejar el Fluminense (Brasil) en septiembre de 2015, y esta tarde en Guatemala dijo que está buscando un equipo que lo haga feliz y que próximamente anunciará su futuro, aunque no descarta ninguna opción.

"No tengo claro en que equipo me voy a retirar todavía", dijo entre risas, al tiempo que invitó a los niños a disfrutar del fútbol y a seguir los sueños, porque el deporte "te puede sacar de una vida mala": "El deporte puede salvar y el fútbol principalmente. Yo he venido de favela".