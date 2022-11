Si podemos perdonar, toda Colombia podría: sobrevivientes de atentado a El Nogal

Doce años después del atentado al Club El Nogal, María Camila García y su hermano Santiago aseguran que han perdonado para seguir adelante (Lea también: Colombia recuerda a víctimas de atentado al Club El Nogal ).

Publicidad

Los hermanos, que tenían 12 años cuando ocurrió el atentado, perdieron a sus padres y a su hermana menor. Hoy en día, Santiago acaba de terminar su carrera profesional y María Camila estudia diseño en la universidad de Los Andes.

Santiago asegura que los primeros años fueron muy duros, pero que con el apoyo de su familia lograron salir adelante.

Publicidad

“Nosotros desde el momento en el que decidimos superarlo, decidimos que teníamos que perdonarlo y creemos además que si nosotros podemos perdonar, toda Colombia podría hacerlo y por eso apoyamos mucho y respaldamos el proceso de paz y queremos que puedan llegar a un bueno acuerdo, ojala pronto” manifestó Santiago.

Publicidad

Santiago solicito además, a las Farc y al gobierno nacional que llegue a un acuerdo lo más pronto posible, con el fin de evitar tragedias como la del Club El Nogal, y a las víctimas, les dijo que “el perdón es la base para superar todos los dolores y los inconvenientes que tengan”

Santiago recordó a sus papas como unas personas amorosas, entregadas y manifestó que eran una familia muy unida.

Publicidad

Por su parte María Camila, quien fue encontrada horas después de la tragedia, cuando muchos pensaban que no había más sobrevivientes, aseguro que tiene pocos recuerdos de ese día, pero aseguro que estos 12 años han sido de mucho aprendizaje.

Publicidad

María Camila afirmo que “el proceso de paz es una excelente oportunidad para este país, para que todos podamos disfrutar de todas las cosas buenas que tenemos y que hay acá” y al igual que su hermano, espera que se logre pronto un acuerdo.

Además aseguro que ya perdono porque según ella, si se hubieran quedado en el dolor, no habrían podido seguir con sus vidas.

Publicidad

Al preguntarle sobre un eventual encuentro con la guerrilla de las Farc manifestó que sería algo muy duro

Publicidad

“Ver como los que me cambiaron la vida del todo, indirectamente, aunque no lo hayan hecho contra mí, me afectaron mucho. Verlos, pues de pronto, si sería bueno para que vean que esta guerra tiene caras también y que el conflicto no es la solución para los problemas ni para nada” afirmo María Camila.

Reveló además que en días como hoy, cuando se cumplen 12 años del atentado, procura estar con su hermano Santiago y rodearse de personas que los quieren y los han apoyado, pero principalmente tratan de estar felices en memoria de sus padres y su hermana.