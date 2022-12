Si siguen jugando así no les pago: Silvio Berlusconi a futbolistas del Milan

El presidente del Milan, Silvio Berlusconi, lanzó una reprimenda con cierto tono de ironía a la plantilla, a cuyos jugadores amenazó con no pagar si no conseguían resultados, según un vídeo difundido hoy por la "Gazzetta dello Sport".





"No podemos hacer estos ridículos. Los patrocinadores me han dicho que ya no nos pagan si jugáis así. Así que os pido el dinero o, mejor, ¡no os pago!", dijo Berlusconi en una visita que sucedió hace algunos meses pero cuyo contenido se conoció hoy.

Y agregó: "Así tendréis que demandarme. ¿Sabéis cuánto dura un proceso civil en Italia? Ocho años", ironizó Berlusconi sobre las causas ante la Justicia de su país, donde fue condenado en 2013 por fraude fiscal y ha tenido y tiene aún varios procesos judiciales.





Berlusconi, que aún no había visitado a la plantilla desde la llegada del entrenador Cristian Brocchi, volvió hoy a la ciudad deportiva de Milanello para motivar a los futbolistas de cara a la final de Copa Italia, que se jugará el sábado en Roma contra el Juventus.





"La victoria de la Copa Italia daría otro significado a la temporada. Hace falta darlo todo. Sería un resultado importantísimo para vosotros y para el Milan, para entrar en Europa y lograr el 29 trofeo en 30 años", dijo Berlusconi, según informa la "Gazzetta".

El cuadro milanés, que realizó la última sesión de entreno en su ciudad deportiva esta mañana a las 10:00 horas locales (08:00 GMT), estará ya en Roma por la tarde para preparar la final de copa del sábado.