Si todo va bien espero correr Giro de Italia y Tour de Francia este año: Nairo Quintana

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien se encuentra recuperándose después de una fuerte lesión en la rodilla, contó en Blog Deportivo cuáles son sus expectativas para esta temporada en 2021.

“Estamos comenzando a hacer varios kilómetros, me encontraba en la rehabilitación de mi rodilla, voy con la preparación un poco tarde, esta semana comencé a retomar los entrenamientos con kilometraje largo y algunas horas sobre la bicicleta”, reveló.

Estamos comenzando a hacer varios kilómetros, me encontraba en la rehabilitación de mi rodilla, voy con la preparación un poco tarde, esta semana comencé a retomar los entrenamientos con kilometraje largo y algunas horas sobre la bicicleta

Dijo que una de sus grandes ilusiones es correr nuevamente en Italia, donde ha tenido muy buenos resultados a lo largo de su carrera.

“Nos encontramos esperando la respuesta a ver si estamos dentro de los invitados, todavía no se sabe, es claro que quiero volver hacer el Giro de Italia, he hecho dos participaciones: en 2014 gané y luego fui segundo. Es una carrera en la que siempre me ha ido bien y quiero volver”, apuntó.

Fue enfático al manifestar que este año, si la pandemia lo permite, estará en los Juegos Olímpicos de Tokio en la primera línea. “Los Olímpicos me hacen ilusión porque han pasado años y no he tenido la posibilidad de ir, una vez porque no estuve seleccionado y las otras veces porque estaba un poco enfermo”.

Finalmente, señaló que si todo va bien correrá el Giro de Italia y el Tour de Francia este año porque es lo que tiene planificado.