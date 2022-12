Tapia no cometió faltas disciplinarias celebrando Virgen de las Mercedes: Inpec

este hubiera vulnerado el régimen disciplinario de la cárcel La Picota de Bogotá.

Indicó el Instituto que Tapia no tuvo ninguna responsabilidad en cuanto a la celebración que se realizó en el centro penitenciario, pues esta se hizo con motivo de la celebración de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos.

Pese a que en su momento se publicó un video en el que se veía a Tapia cantando música vallenata, acompañado por un grupo de músicos, el Inpec explicó que por ser esa una ocasión especial no hay lugar a ninguna sanción o falta disciplinaria.

Agregó el Inpec que "la realización de las actividades culturales no va en contra del régimen penitenciario y carcelario siempre y cuando se realice con las respectivas autorizaciones como se pudo establecer en la investigación realizada, (…) no se pudo comprobar que Emilio Tapia allá trasgredido el régimen disciplinario (...) no existe material probatorio suficiente para indultar responsabilidad disciplinaria".