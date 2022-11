Tenemos jugadores para suplir cualquier necesidad: Fabián González Lasso

Millonarios visitó en Cali al América y se quedó con los tres puntos de la primera fecha de los cuadrangulares finales. El autor de los dos goles ‘embajadores’ Fabián González Lasso estuvo en Blog Deportivo hablando sobre el buen momento que vive en el club bogotano.

El primer gol de González Lasso llegó gracias a un salto impresionante luego de un centro de Macalister Silva.

Más adelante, el segundo tanto comenzó con un centro de Omar Bertel que Segovia, jugador del América, no despejó, y que González Lasso aprovechó para encajar el segundo en la portería de Bejarano.

Sobre el funcionamiento con el profesor Jorge Luis Pinto, el delantero destacó la gran confianza que le ha dado el estratega, teniendo en cuenta que llegó al cuadro azul de la segunda de Perú.

“Pinto siempre me ha dado la confianza, me ha enseñado trucos y táctica, he podido acoplarme más a la posición”, aseguró.

Vea aquí: Millonarios se llevó los tres puntos en su visita al América en el Pascual Guerrero

“El profe es un motivador muy grande, incita a hacer las cosas bien, exige, sabes que es una persona que confía en ti, eso me pasa a mí como a todos mis compañeros”, agregó.

Por otra parte, enfatizó en que luego de no tener mayor oportunidad en el Deportivo Pasto y La Equidad acá en Colombia, el fútbol peruano le abrió las puertas para crecer como futbolista profesional.

Sobre un eventual paso a la final de la Liga Águila y donde, seguramente, los extranjeros convocados por sus respectivas selecciones no podrían estar en los encuentros, lo que afectaría a Millonarios por la convocatoria del guardameta Wuilker Faríñez, González Lasso aseguró que en la plantilla hay suficientes jugadores para cubrir espacios.

“Sabemos que el plantel es muy amplio, tenemos jugadores para suplir cualquier necesidad”, indicó.

Finalmente, se mostró satisfecho con la actuación del ‘embajador’ en la primera fecha de los cuadrangulares, y aseguró que el equipo se está jugando cada partido como una final.

