Triste que pasen estas cosas: exfutbolista del Medellín a punto de ser linchado

El exfutbolista Wilson Cano, popularmente conocido como ‘La Ñeca’, pasó por los micrófonos de Blog Deportivo de BLU Radio para hablar sobre la denuncia que puso, según la cual estuvo a punto de ser linchado por hinchas del Medellín, donde jugó gran parte de su carrera.



El hecho ocurrió el pasado sábado en el partido del Independiente Medellín contra el Deportivo Cali en el Atanasio Girardot.



“Uno queda como pensando en muchas situaciones y, realmente, la poca tolerancia que hay hoy en los estadios a divertirse, a ver fútbol y no a infundir violencia y están dañando la buena imagen de muchos y están haciendo que muchos dejen de ir al estadio”, enfatizó.



Contó que se hizo al costado preferencial bajo para ver el partido, hasta que en el minuto 35 vio que sacaron a un joven, luego entendió que estaban sacando a todos los asistentes que no portaban la camiseta.



Como él iba vestido con una camiseta negra, a él también lo iban a agredir.



“A mí fue una agresión verbal y al punto de que había familias con niños pequeños como fue el caso de Carlos Paniagua, asistente de la Selección Colombia sub-20, y ahí decidí irme al sector donde está el camerino del Medellín”, agregó.



Finalmente, dijo que se sintió “como un mosco en la sopa con el equipo de uno”.



Según su versión, fueron algunos hinchas que, por no usar la camiseta del Medellín, recibieron agresiones verbales y estuvieron a punto de ser linchados.



“Ya no vuelvo al estadio, no soy capaz de guardar esto y realmente me pegué una llorada muy grande saliendo del estadio. Después de ser un representante del Medellín, no quiero volver porque es demasiado humillante lo que le pasó al profesor Paniagua, tener que irse con su familia por un grupito de hinchas intolerantes”, finalizó.