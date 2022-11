Un título en Champions no lo puedes comprar, no gastamos tanto: Toni Kroos

Según el diario español Marca, el mediocampista del Real Madrid Toni Kroos aseguró en rueda de prensa que la Champions League no se puede comprar.

“Un título de la Champions no se puede comprar porque si no, no lo podríamos haber ganado, no gastamos tanto”, aseguró.

Asimismo, Kroos destacó la mejoría de Bayern Múnich desde la llegada de Jupp Heynckes, aseguró que están "en mejor forma que el año pasado" y espera a un rival "hambriento" por conquistar la Liga de Campeones.

"El Bayern está en mejor forma que el año pasado, que llegaron con bajas. Les faltó Lewandowski aquí y viajaron a Madrid con algunos lesionados. Hubo prórroga y no les alcanzó el físico", recordó en la rueda prensa oficial, celebrada en el Allianz Arena.

"Este año tengo la sensación de que están muy bien de forma. Con Heynckes juegan mejor, de forma más homogénea, hay buen rollo en el equipo y estamos para cambiarlo. Ellos quieren llegar a la final, por eso esperamos un Bayern hambriento que quiera pasar", añadió.

Elogió Kroos al veterano técnico del Bayern, Heynckes, que regresó de su retiro para enderezar el rumbo en la temporada y tiene opciones de triplete tras ganarla Bundesliga, acceder a la final de Copa y estar en semifinales en Liga de Campeones.

"Es una persona que está en forma pese a la edad, y demuestra que todo funciona en conjunto. Un equipo como el Bayern o el Real Madrid con buen ambiente demuestra que el clima es muy importante y te impulsa al éxito. Lo pude vivir aquí, es uno de sus secretos por los que está fuerte ahora, ya no hay esa disonancia que tenían con el entrenador", explicó respecto a la anterior etapa de Carlo Ancelotti en el equipo bávaro.

Destacó el centrocampista alemán la importancia que tiene para su equipo el regreso del capitán Sergio Ramos, al que tanto añoraron en la vuelta de cuartos de final ante el Juventus.

"Sergio no hay que decirlo, es un gran jugador que ha demostrado ser muy importante en los títulos que hemos ganado. Ante el Juventus tuvimos oportunidades para marcar, no era el partido para ponernos 0-3 pero al final marcamos y pasamos a semifinales. Estamos muy contentos por estar aquí de nuevo", afirmó.

"Queremos pasar a la final, es muy importante para nosotros, la única oportunidad de ganar un título. Hace dos años fue parecido y al final ganamos. Estamos muy motivados, como se ha visto en toda la Champions, por poder defender el título. Parece imposible ganar tres veces seguidas, pero ya estamos en semifinales y queremos dar los últimos pasos. No va a ser un camino sencillo este año con PSG y Juve, ahora el Bayern, pero esperamos llegar a una nueva final".

Para Kroos no hay un favorito en la eliminatoria y fue tajante al asegurar que nada del pasado le interesa: "Lo decisivo es ahora, me interesa el presente".

"Para el Real Madrid la Champions es una competición especial. Tenemos jugadores en condiciones de jugar al más alto nivel y se puede demostrar ante un rival de la clase del Bayern. Esa experiencia ayuda en momentos difíciles, en los que sabes lo que tienes que hacer gracias a la experiencia y no pierdes los nervios. Es lo que nos ha llevado tan lejos", sentenció.