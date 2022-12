Velásquez es ciudadano honorable, no debe ser tratado como un criminal: Defensa

El abogado Jaime Granados, quien representa a César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de Presidencia en la administración de Álvaro Uribe, emitió un comunicado en donde se refiere a la imputación de cargos que le formuló la Fiscalía a su defendido. ( Lea también: César Mauricio Velásquez asistirá a imputación de cargos por videoconferencia ).

Publicidad

Manifestó que recientemente se enteraron que, clandestinamente, otro funcionario de la Fiscalía “desarchivó el proceso sin que nos fuera notificado y sin que hubiera realmente prueba sobreviniente para ello”.

Pese a lo anterior, agregó que Velásquez comparecerá al proceso a través de su defensa y asistirá a las audiencias a través de los medios tecnológicos contemplados por el ordenamiento procesal penal vigente, ya que reside en el exterior hace cinco años, desde que fungió como embajador de Colombia ante la Santa Sede, estableciendo su vida laboral fuera del país.

Publicidad

Este es el comunicado completo:

Publicidad

A propósito de la citación que le hiciere la Fiscalía a mi representado –inicialmente a través de los medios de comunicación– para formularle imputación el 3 de agosto de 2015, me permito informar:

1 Mi representado siempre ha comparecido a todas y cada una de las citaciones que se le han hecho dentro de este proceso que se inició en 2008, y que fue archivado por la misma Fiscalía General de la Nación, el 30 de junio de 2009, al no encontrar ninguna irregularidad en su actuación. Estos mismos hechos fueron investigados también por la Procuraduría General de la Nación, que igualmente archivó el 2 de abril de 2009.

Publicidad

2 Recientemente nos hemos enterado de que, clandestinamente, otro funcionario de la Fiscalía desarchivó el proceso sin que nos fuera notificado y sin que hubiera realmente prueba sobreviniente para ello.

Publicidad

3 Pese a ello, mi representado comparecerá al proceso a través de su defensa y asistirá a las audiencias a través de los medios tecnológicos contemplados por el ordenamiento procesal penal vigente, ya que reside en el exterior hace cinco años, desde que fungió como embajador de Colombia ante la Santa Sede, estableciendo su vida laboral fuera del país.

4 Teniendo en cuenta lo anterior –y entendiendo que no existe ningún fundamento diferente al que motiva a la Fiscalía para perseguir a todos los exfuncionarios del gobierno Uribe– resulta coherente con el ordenamiento jurídico colombiano, que los ciudadanos no se vean gravados por las cargas de medidas arbitrarias, máxime cuando, en la actualidad, la Fiscalía no tiene ningún poder judicial y la imputación es un acto de la Fiscalía.

Publicidad

5 César Mauricio Velásquez es un ciudadano honorable. Periodista, profesor y servidor público, que ha dedicado toda su vida al servicio de los demás y de quien no se permitirá sea tratado como los peores criminales de este país, por quienes la Fiscalía aboga públicamente su impunidad.

Publicidad

Jaime Enrique Granados Peña