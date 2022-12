Vine como un rey, me voy como una leyenda: Ibrahimovic tras dejar el PSG

"Mi último partido, mañana en el Parque de los Príncipes. Vine como un rey, me voy como una leyenda", escribió el delantero en inglés en su cuenta de Twitter.

Todo comenzó y concluyó con una frase lacónica, al estilo a la que el coloso de 1,95 metros de altura y 95 kilos pronunció a su llegada: "No conozco a la Ligue 1, pero la Ligue 1 me conoce a mí".

El conjunto parisino oficializó un poco más tarde la salida de su jugador franquicia, añadiendo que "una vez concluya la carrera del jugador, Ibra se unirá al cuadro gestor del club en un puesto de responsabilidad".

"El club y el jugador decidieron mutuamente no renovar el contrato que ligaba a las dos partes hasta el 30 de junio de 2016", escribe el PSG en su comunicado. "Ha llegado el momento para mí de emprender un nuevo camino", señala el delantero sueco en el texto, sin precisar dónde continuará su carrera.

"Estoy muy orgulloso de estos cuatro últimos años", aseguró el sueco, de 34 años, en el comunicado. "He disfrutado de cada día que he pasado aquí. El PSG se ha convertido en los últimos años en un club top a escala internacional, y yo he formado parte de esa metamorfosis".

"Mi corazón está con los aficionados", prosigue el goleador. "Ellos han estado genial desde el día de mi llegada. Son la mejor afición de Francia. No es un adiós, simplemente un hasta pronto. Vine como un rey y me voy como una leyenda, pero ¡volveré!", sentenció. (Vea también: Ibrahimovic anuncia su salida del Paris Saint-Germain ).

"Zlatan ha escrito una página inmensa en la gran historia de nuestro club", indicó por su parte el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi.

"Me alegro por anticipado con la idea de colaborar de nuevo con él cuando haya terminado su carrera de jugador. El París SG continúa siendo su casa y él estará siempre en el corazón de nuestros aficionados", concluye el dirigente.

El astro de 34 años llegó al PSG en 2012 procedente del A.C. Milán. Destacó tanto por su destreza con el balón dentro del campo como por sus salidas de tono fuera de él.

Con el PSG fue cuatro veces campeón de Francia, una Copa y tres Copas de la Liga. Pero también será recordado por frases como "país de mierda", refiriéndose a Francia, después de una derrota en Burdeos (3-2) en marzo de 2015.

El París SG, que selló matemáticamente en marzo su cuarto título consecutivo en la liga francesa, se medirá a Nantes el sábado en su último partido de la temporada.

"En 15 años, nunca he visto un árbitro como este en este país de mierda. Este país no merece al PSG", soltó, furioso, ante las cámaras.

Fue la cabecera del PSG de la era catarí, iniciada con la compra del club en 2011. Pero con él, el París SG no ha logrado nunca superar los cuartos de final de la Champions, el objetivo último de los nuevos propietarios del club parisino.

Todavía le quedan dos partidos con el PSG, el que disputará contra Nantes en la liga y la final de la Copa de Francia contra Marsella el 21 de mayo, para mejorar su récord de 151 goles con el club.

Los aficionados franceses podrán aún disfrutar de su juego este verano, ya que Ibra será el delantero de la selección de Suecia durante la Eurocopa, que se disputa sobre suelo francés entre el 10 de junio y el 10 de julio.

*Escuche en este audio más frases del mundo del deporte de este viernes.