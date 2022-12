Xavi lanza duras críticas contra el Barcelona, el equipo de sus amores

El exjugador del Barcelona Xavi Hernández, que ahora milita en el Al-Sadd SC catarí, ha manifestado que su antiguo equipo "se ha dormido" y que "se creyó que el barco iba solo".

El Barcelona debe "potenciar la cantera y su modelo de juego", aseguró Xavi a la revista 'The Tactical Room' en su edición de julio-agosto.

Agregó que es "muy fanático" de que el Barcelona juegue de una manera "ortodoxa", como lo hizo entre 2008 y 2012. Sin embargo, reconoció que el Barça "tiene jugadores tan buenos que si juegan de otra manera también ganarán títulos, como de hecho han ganado".

Sobre la llegada de Ernesto Valverde al banquillo barcelonista ve "muy bien la apuesta", pues considera que es "un tipo preparado, tiene experiencia, conoce el club. Ha vivido el estilo y lo hará bien. Su llegada supone regresar al estilo ortodoxo".

Xavi también habló del Real Madrid y reconoció que actualmente domina todas las facetas: "el contraataque, el ataque posicional, el balón parado, el repliegue, son fuertes, rápidos, son un mix muy bueno. Y Zidane. El jugador se cree a Zidane".

Asimismo, señaló que el equipo blanco ha fichado "muy bien". Y para su sistema de juego "ha acertado" con Kroos, Modric, Isco, Marco Asensio y Kovacic, "que será un grandísimo futbolista porque no rompe una línea, sino dos".

Xavi dio por hecho que la de este año será su "última temporada como futbolista" y que después será "entrenador".

Manifestó que su idea como técnico pasa por "parámetros de ser protagonista, tener el balón, recuperarlo pronto". "Si puedo tener el 90% de la posesión, mejor que el 89%", agregó.

Según Xavi, no concibe otra manera de entender el fútbol que la de ser protagonista y la de ser agresivo para tener el balón en propiedad. "Yo sufro si no tengo la pelota y como entrenador me ocurrirá igual", concluyó.

