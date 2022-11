¿Ya comenzó la Copa América? Muchos brasileros no se dan ni por enterados

No vale preguntar cuándo comienza o qué selecciones se enfrentarán en el partido inaugural de la Copa América de 2019, lo importante será celebrar a rabiar el título, a juzgar por la opinión popular en Río de Janeiro.

"De fútbol todo mundo gusta. Sinceramente a mi no me gusta. No le veo gracia a ver corriendo a alguien detrás de un balón, pero si debo hacer fuerza, lo hago por Brasil", afirmó una carioca segura de que Neymar no es más que la Canarinha, aunque duda al ser consultada por el comienzo del torneo.

Publicidad

"¿Ya comenzó?", dijo a un día del partido entre Brasil y Bolivia.

Recordar fechas o rivales del equipo de Tite no parece importante como sí esperar al desenlace, el 7 de julio en el estadio Maracaná.

"Espero celebrar como todos los brasileños porque este es el país del fútbol", prometió un joven mientras se ejercita en la playa.